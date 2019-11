Ce samedi 9 novembre 2019, la députée Ericka Bareigts a tenu une conférence de presse dans les locaux de sa permanence de Saint-Denis, pour aborder le budget alloué à La Réunion pour l'année 2020. Elle a annoncé qu'une perte d'au moins 170 millions d'euros était à prévoir. En 2019, ce sont 6,3 milliards d'euros qui étaient dédiés à La Réunion. Ces 170 millions d'euros concernant tous les pans de la "solidarité nationale", c'est-à-dire la culture, le sport, la santé, l'éducation... (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

"Perdre 170 millions d'euros, alors que le bilan de l'année dernière est négatif, avec cinq points de chômage chez les jeunes et deux points en général, des entreprises qui ferment, des logements qui ne se construisent pas... On est dans une situation très difficile, et c'est à ce moment que l'Etat recule sur notre budget" alerte-t-elle. En 2017 et 2018, la croissance réunionnaise a chuté à +1,7% contre les 3% observés les années précédentes. Une situation alarmante pour la députée.

Ericka Bareigts s'inquiète pour l'avenir du milieu associatif, qui joue selon elle un rôle capital dans la cohésion sociale. "Les associations sont en burn-out, ils n'en peuvent plus" alerte-t-elle. Elle craint par ailleurs la mort de certaines associations. Interrogée sur les raisons de cette baisse de budget, elle affirme qu'Annick Girardin, ministre des Outre-mer, a contourné la question.

Celle-ci considère par ailleurs que la situation s'améliore à La Réunion. "On ne peut pas dire ça alors que nos indicateurs sont catastrophiques" contredit la députée. Elle déplore par ailleurs le manque de mesures fortes et spécifiques à La Réunion, notamment suite aux annonces d'Emmanuel Macron et du plan Pétrel.

Ericka Bareigts détaille la perte de budget pour 2020, regardez :





La députée souligne par ailleurs les effets néfastes de la réforme de l'assurance chômage, qui risque d'amplifier la précarité. Regardez :

as / www.ipreunion.com