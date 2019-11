Amateurs de handball ou de basketball, ce samedi 9 et dimanche 10 novembre 2019, le gymnase de La Montagne ouvre ses portes pour un week-end au sommet avec de nombreuses rencontres de haut-niveau avec les clubs dionysiens.

Découvrez le programme :



Samedi 9 novembre



Handball

14h00 : JMHB - Primat Phoenix (-15 ans / Garçons)

15h15 : COM - Primat Phoenix (-13 ans / Garçons)

16h30 : JMHB - Primat Phoenix (-17 ans / Garçons)



Basketball

18h30 : COM - Club Sportif Portois (Séniors / Femmes)

20h30 : COM - La Tamponnaise Basket (Séniors / Hommes)



Dimanche 10 novembre



Handball

10h30 : Joinville Handball - Cambuston (-13 ans / Garçons)

11h30 : HBF Saint-Denis - ASL Piton Saint-Leu (-13 ans / Filles)

12h30 : Ecoles de handball et animations

13h30 : HBF Saint-Denis - ASL Piton Saint-Leu (-15 ans / Filles)

14h30 : HBF Saint-Denis 2 - JS Saline (D2 / Femmes)

16h00 : HBF Saint-Denis - ASL Piton Saint-Leu (-18 ans / Filles)

17h30 : JMHB - Château Morange (-20 ans / Garçons)

19h00 : HBF Saint-Denis - ASL Piton Saint-Leu (D1 / Femmes)

21h00 : JMHB - Château Morange (D1 / Hommes)



De la restauration rapide sera disponible à tout moment de la journée.