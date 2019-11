BONJOUR - A la une de ce dimanche matin 10 novembre 2019 :



- Accident à Plateau Caillou : un mort et cinq blessés, dont un grave

- Odysséa : deuxième journée de sensibilisation contre le cancer du sein

- Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press - Pauvreté, bus, kari poulé ek bananes, migrants sri lankais, Air Austral

- Au Sénégal, les baobabs ploient sous la pression des cimentiers

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Des nuages à l'est, du soleil à l'ouest

Accident à Plateau Caillou : un mort et cinq blessés, dont un grave

Un accident grave s'est produit ce samedi soir 9 novembre 2019 à Plateau Caillou, Saint-Paul, sur la route de la "pente 11%". Aux alentours de 20h30, deux véhicules se sont violemment percutés, faisant un mort et cinq blessés, dont un grave. Trois enfants feraient partie des blessés légers.

Odysséa : deuxième journée de sensibilisation contre le cancer du sein

Ce dimanche 10 novembre marque le deuxième jour de la 12ème édition d'Odysséa. Cet événement, consacré à la lutte contre le cancer du sein, a rassemblé 20.000 personnes pour sa première journée. La course emblématique de 10 km s'est déroulé ce samedi dans la forêt de l'Etang-Salé. Des milliers de dossards roses, emblèmes de la course, ont déferlé sur les sentiers pour sensibiliser le public à la maladie.

Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press - Pauvreté, bus, kari poulé ek bananes, migrants sri lankais, Air Austral

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 4 novembre au vendredi 8 novembre sur Imaz Press :



- Lundi 4 novembre : L'État décrète qu'il n'y a plus de pauvres et supprime l'observatoire de la pauvreté

- Mardi 5 novembre : Réseau de bus : vous êtes mal desservis, passez votre permis et achetez une voiture

- Mercredi 6 novembre : Ignominie : ils ont osé le kari poulé ek bananes i sort déor !

- Jeudi 7 novembre : Onze personnes interpellées alors qu'elles tentaient de rejoindre La Réunion

- Vendredi 8 novembre : Enquête et perquisition de l'Autorité de la concurrence et des prix : les locaux de la direction d'Air Austral placés sous scellés

Au Sénégal, les baobabs ploient sous la pression des cimentiers

De Bandia, qui fut l'une des plus belles forêts de baobabs du Sénégal, il ne reste qu'un paysage mortifère de cratères abandonnés. Et les projets d'extension d'une cimenterie qui exploite le sous-sol depuis 20 ans font craindre aux populations locales une désolation plus grande encore.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Des nuages à l'est, du soleil à l'ouest

Le temps devrait rester voilé dans l'est ce dimanche 10 novembre 2019, d'après Matante Rosina. En observant bien sa boule de cristal, elle prévoit cependant que le beau temps devrait être au rendez-vous sur le littoral ouest et sud. L'occasion de profiter de son dimanche pour un après-midi plage ?