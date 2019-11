Globice recrute chaque année de nouveaux bénévoles pour compléter ses équipes de volontaires. Qu'il s'agisse de collecte de données en mer, de sensibilisation et de médiation scientifique vers le grand public ou encore d'appui à la gestion de l'association, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. La campagne est ouverte ! Nous partageons avec vous le communiqué de l'association. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Depuis sa création en 2001, l’implication constante et indispensable de ses membres a permis à Globice de fournir un travail considérable dans le domaine de la connaissance et de la protection des cétacés à La Réunion.



Bien que les équipes salariées et bénévoles soient souvent en mer, pas d’ambiguïté : Globice n’est pas un opérateur de whale-watching. Sa vocation est clairement scientifique et le but de chaque sortie en mer est de recueillir un maximum de données sur les cétacés en fonction d’un protocole élaboré par l’équipe scientifique.



Nul besoin en revanche d’être un spécialiste des cétacés pour participer. La montée en compétences s’organise sur le terrain aux côtés des capitaines et membres aguerris. En mer, la rigueur et le sens de l’observation suffisent pour fiabiliser la collecte de données et contribuer à la photo-identification.

Devenir membre actif, quelques précisions utiles



Globice mène des programmes d’étude sur plusieurs espèces de cétacés. Il est donc important que les membres s’impliquent dans les sorties tout au long de l’année, et pas uniquement pendant la saison des baleines.



La cotisation annuelle à Globice est de 30 € /an. La contribution aux prospections en mer nécessite ensuite d’acquérir une carte d’une validité d’un an correspondant à un nombre donné de sorties :

– 50 euros pour 5 sorties

– 80 euros pour 10 sorties



Pour ceux qui ont moins le pied marin, des modes d’implication sont également possibles à terre pour contribuer aux enjeux de sensibilisation ou au bon fonctionnement de l’association : animation de stands lors des manifestations publiques, interventions scolaires, tri de photos, conférences, création d’outils pédagogiques, recherche de sponsors …etc. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues !!!



Si c’est bien dans cet esprit que vous souhaitez nous rejoindre, nous serons très heureux de vous accueillir au sein de l’équipe Globice.