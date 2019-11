BONJOUR - A la une de ce lundi matin 11 novembre 2019 :



Un week-end marqué par une succesion de drames à La Réunion

Ce week-end de trois jours est particulièrement macabre : en ce lundi matin 11 novembre 2019, six morts sont déjà à signaler sur notre île...cNoyades, meurtres, accidents de la route, ces deux premières jours de repos sont particulièrement sombres.

Championnats interclubs : de l'or pour les filles de Saint-Paul et les garçons de Saint-Louis

Dans le cadre des championnats interclubs de natation, 413 nageuses et nageurs issu(e)s de tous les clubs de La Réunion étaient en compétition ce dimanche 10 novembre 2019 dans le bassin de 25 mètres de Plateau Caillou (Saint-Paul). Chez les filles les nageuses de l'Asec Saint-Paul sont montées sur la plus haute marche du podium. Le NSDR (Saint-Denis) et Saint-Joseph terminent respectivement à la deuxième et à la troisième place. Du côté des garçons, les Dauphins de Saint-Louis se classent en première position. L'entente La Jeanne (le Port) - ACE (Saint-André) monte sur la deuxième marche du podium et l'Asec Saint-Paul sur la troisième. Une compétition disputée qui a aussi été l'occasion pour Imaz Press de réaliser de belles images.

Commémoration de l'Armistice du 11 novembre 1918

A l'occasion de la commémoration de l'Armistice du 11 novembre 1918, plusieurs cérémonies du souvenir sont prévues à La Réunion. Ce lundi 11 novembre 2019, les communes organisent des commémorations et des dépôts de gerbes. Les anciens combattants, la population civile et tout spécialement la jeunesse et les élèves des établissements scolaires sont particulièrement conviés à y assister. Retrouvez ci-dessous les différentes cérémonies prévues ce jour.

En Serbie, le bal des croque-morts

Dans la petite localité serbe de Pozarevac, c'est le bal des croque-morts. Stars de la profession ayant conduit un Milosevic en sa dernière demeure ou humbles employés des pompes funèbres, ils sont venus chanter, boire, oublier la mort et faire du business.

Des nuages toujours présents à l'est et dans le nord

Ce troisième jour de week-end long ne devrait pas s'améliorer ce lundi 11 novembre 2019 d'après Matante Rosina. En tout cas pas pour les habitants des hauts, de l'est ou du nord. Le littoral ouest, lui, devrait rester sous son soleil habituel.