Publié il y a 28 minutes / Actualisé il y a 28 minutes

C'est une petite pépite encore visible sur les réseaux sociaux. Le 9 septembre dernier, nos confrères de TF1 diffusaient un reportage sur les rations des militaires français. Des rations qui se troqueraient à prix d'or sur certains théâtres d'opération. Anne-Claire Coudray, la présentatrice du JT de la chaîne publique explique "s'il existait une coupe du monde des rations militaires, sachez que la France aurait la première place, les repas servis à nos soldats sur le terrain sont enviés par toutes les autres armées de la planète". Ça donne le ton ! Et bien devinez quoi ? Notre rougail saucisses, fleuron de la gastronomie réunionnaise fait partie des repas que les militaires dégustent sur le terrain ! Une fois de plus, La Réunion est en l'air, quant à la recette, on vous laisse juger...

C'est une petite pépite encore visible sur les réseaux sociaux. Le 9 septembre dernier, nos confrères de TF1 diffusaient un reportage sur les rations des militaires français. Des rations qui se troqueraient à prix d'or sur certains théâtres d'opération. Anne-Claire Coudray, la présentatrice du JT de la chaîne publique explique "s'il existait une coupe du monde des rations militaires, sachez que la France aurait la première place, les repas servis à nos soldats sur le terrain sont enviés par toutes les autres armées de la planète". Ça donne le ton ! Et bien devinez quoi ? Notre rougail saucisses, fleuron de la gastronomie réunionnaise fait partie des repas que les militaires dégustent sur le terrain ! Une fois de plus, La Réunion est en l'air, quant à la recette, on vous laisse juger...