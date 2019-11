Un grand Dimitri Payet, auteur d'un doublé (18e, 39e), a offert à Marseille un succès de prestige, le premier depuis 2014 face aux rivaux lyonnais en Championnat, devant une assistance record (65.421 spectateurs) et conquise ce dimanche 10 novembre. Le Réunionnais a fait basculer du côté phocéen une soirée tendue, qui avait débuté par le caillassage du bus de l'OL à son arrivée au stade Vélodrome, et s'est poursuivie par une interruption de jeu de trois minutes en raison de fumigènes qui perturbaient la visibilité du terrain.

Le Marseillais est sorti de ce choc avec des crampes, à un quart d’heure de la fin. Un symptôme de son investissement mental selon lui. "Je me suis préparé, peut-être plus que les autres matchs, avoue Dimitri Payet. Je l’ai ressenti avec les crampes en fin de match. Je pense que c’est plus émotionnel que de la fatigue." Son doublé, sa rage, ont enchanté les supporters du Vélodrome. "Je me suis libéré un peu, c’était le but du 2-0", explique le héros du soir à propos de sa célébration virile devant le virage nord.

Sur les réseaux sociaux, ce doublé du kok péi a beaucoup fait réagir, regardez :

Dimitri Payet a mit le but qu'on rêve tous de mettre.



• Tacle rageur pour récupérer le ballon

• Transversale extérieur du pied

• Frappe chirurgicale petit filet

• Célébration d'homme devant 65k supporters



MASTERCLASS 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/QAInNDPyhf — 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐓𝐨𝐦𝐦𝐚𝐬𝐢 (@Vincent1393) November 10, 2019

LE BUT DE PAYET, QUELLE ACTION ! SANS OUBLIER SON TACLE DE TRAORÉ AU DÉBUT ! #OMOL #OMLyon pic.twitter.com/y8Wn2Ms3qR — Feuille de Match (@feuille_match) November 10, 2019

🗨️ Dimitri Payet : "C'est un match qui nous donne envie de bien faire, de répondre présent. La ferveur derrière nous donne des ailes." #OMOL pic.twitter.com/ipHETiEACU — Canal Football Club (@CanalFootClub) November 10, 2019

Le coach Rudi Garcia, privé de son maître à jouer Memphis Depay, a été sifflé pour son retour au Vieux-Port, et regrettera certainement la première période ratée de ses joueurs qui les a plombés pour la suite.

L'OM (22 pts), qui a fini à dix, réalise une excellente opération comptable, en devenant le nouveau dauphin du PSG, avec six points d'avance sur les Rhodaniens, englués au 14e rang.

