Publié il y a 27 minutes / Actualisé il y a 27 minutes

Bien que le nombre de cas se stabilise depuis quelques semaines, la circulation de la dengue se poursuit et plus de la majorité des communes de l'île reste toujours concernée. "16 cas de dengue ont été confirmés du 28 octobre au 3 novembre 2019" indique la préfecture. En comparaison avec la même période en 2018, la circulation du virus se maintient à un niveau plus élevé cette année.

Bien que le nombre de cas se stabilise depuis quelques semaines, la circulation de la dengue se poursuit et plus de la majorité des communes de l'île reste toujours concernée. "16 cas de dengue ont été confirmés du 28 octobre au 3 novembre 2019" indique la préfecture. En comparaison avec la même période en 2018, la circulation du virus se maintient à un niveau plus élevé cette année.