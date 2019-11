BONJOUR - A la une de ce mardi matin 12 novembre 2019 :



- La Nouvelle route du littoral plombe la dette de la Région

- Journée internationale des droits de l'enfant : de nombreux événements organisés à Saint-Paul

- Les services secrets français recrutent et le font savoir

- Lundi férié : 77 infractions relevées par les gendarmes en quatre heures

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Soleil, grisaille et humidité par alternance

La Nouvelle route du littoral plombe la dette de la Région

La dette de la Région Réunion a explosé entre 2015 et 2018. C'est ce que souligne la Cour des Comptes dans un récent rapport consacré aux finances publiques locales. La dette de la collectivité régionale a augmenté de 108% sur la période, passant de 588 millions d'euros en 2015 à plus de 1,2 milliard d'euros en 2018. Une augmentation essentiellement due aux dépenses relatives au chantier de la Nouvelle route du littoral comme le souligne la CRC. Ces travaux affectent la capacité de désendettement de la collectivité qui est de 9,7 années. Cela signifie qu'en tenant compte de ses capacités financières et à supposer qu'elle mobilise toute son épargne, la collectivité régionale mettra 9,7 années à solder sa dette. Un délai qui devrait encore s'allonger en 2019 selon les projections de la Région elle-même. Cette situation interroge quant aux marges de manoeuvre de Didier Robert, président de Région, à pouvoir mener à bien ses projets d'investissement à venir, notamment la poursuite du chantier de la NRL et la construction du Run Rail.

Journée internationale des droits de l'enfant : de nombreux événements organisés à Saint-Paul

Dans le cadre de la Journée internationale des droits de l'enfant, des animations se dérouleront le 20 novembre 2019 de 9h à 12h au Case de Saint-Gilles-Les-Hauts. Au programme, des ateliers seront préparés autour de l'éveil au sens, mais aussi de l'éducation santé-nutrition ainsi qu'un spectacle "Ti Baba et le repas gourmand". En parallèle, plusieurs animations feront le bonheur des marmailles : structure gonflable, sculpture sur ballons, pêche aux canards..

Les services secrets français recrutent et le font savoir

Depuis plusieurs années, la Dgsi (Direction générale de la sécurité intérieure) fait face à des difficultés de recrutement. Pour la première fois, les services secrets d'habitude discrets, sortent du bois, lancent une campagne de recrutement et surtout, ils le font savoir ! La Dgsi cherche à étoffer ses troupes avec 1200 embauches d'ici 2024. Ingénieurs, informaticiens, spécialistes du cryptage mais aussi des agents du secteur administratifs, les profils recherchés sont divers.

Lundi férié : 77 infractions relevées par les gendarmes en quatre heures

En cette journée fériée du 11 novembre 2019, les unités de l'EDSR (Escadron départemental de sécurité routière), appuyées notamment par la brigade de Saint-Joseph et celle de Sainte-Marie, ont procédé, de 15h00 à 19h00, à une vaste opération de sécurité routière. Les thématiques étaient : la vitesse, les addictions et les fautes de comportement. 77 infractions ont été relevées, 11 rétentions de permis de conduire ont été effectuées.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Soleil, grisaille et humidité par alternance

Pour ce mardi 12 novembre 2019, le temps sera changeant. En début de journée, le soleil sera au rendez-vous mais ce temps agréable sera de courte durée. Au fil de la journée, la météo va se dégrader, la grisaille va s'installer notamment dans les hauteurs du département. Des averses vont s'abattre sur la région est de l'île vers la fin d'après-midi annonce Matante Rosina. Et chez vous, quel temps fait-il ?