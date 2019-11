La prochaine soirée "Astronomie" au Musée Stella Matutina se tient le vendredi 15 novembre 2019 de 18h30 à 22h30. Un événement ouvert à tous, pour venir découvrir les étoiles. L'observation du ciel pourra se faire à l'aide de télescopes et de jumelles, elle sera complétée par une conférence-spectacle

Le programme de la soirée :

➢ 18h30 à 22h00 : Visite libre du musée (hors ciné 4D)

➢ 18h30 à 22h00 : Observation du ciel à l’aide de télescopes à grossissement variable, de jumelles.

➢ De 19h00 à 20h30 : Conférence-spectacle "Le premier matin du monde" animée par l'Astrophysicien Jean-Marc Bonnet-Bidaud, invité par L'Institut Confucius de La Réunion, en association avec les Amis de l'Université dans le cadre de la fête de la Science 2019 , et en partenariat avec Sciences Réunion et le pôle recherche et médiation de l'Université de La Réunion.

➢ Observation du ciel dans un Planétarium mobile

➢ Ateliers créatifs "jeux, brico récup, dessin, écriture, lecture" (à partir de 4 ans), sur réservation à loran.tremoulu@museesreunion.re

et/ou laurent.sitalapresad@museesreunion.re

Tarifs : 12 € adulte / 9 € (enfant de 4 à 12 ans) / Places limitées, en vente à la billetterie du musée et sur ce lien. Plus d'infos au 0262 34 59 60

