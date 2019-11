Publié il y a 11 minutes / Actualisé il y a 9 minutes

Météo France avait prévenu, cette semaine, la pluie fait son grand retour sur le département. Cette nuit du mardi 12 au mercredi 13 novembre 2019, des averses s'abattront sur les régions nord et est de l'île. Elles devraient se poursuivre dans le journée de mercredi notamment dans l'après-midi. Pour la seconde partie de semaine, Météo France indique "c'est un temps couvert sur toute l'île et humide, notamment sur les régions Est et Sud-Est, qui est au programme. On retiendra aussi le renforcement des alizés sur les côtes Nord et Sud".

