Ce congrès qui se déroule ces mardi 12 et mercredi 13 novembre permet aux acteurs et chercheurs du domaine de la santé de faire le point sur les problématiques associées aux vulnérabilités de santé dans les territoires ultramarins. Plus de 300 personnes inscrites, 70 intervenants, une quarantaine d'invités extérieurs venant des quatre pays de la Commission de l'Océan Indien, de l'Australie et du Mozambique, 33 posters scientifiques. Le communiqué du centre hospitalier universitaire de La Réunion ci-dessous :

Au programme de ces deux journées, des conférences qui porteront sur les travaux développés ces dernières années sur la zone

océan Indien et sur des territoires aux enjeux similaires notamment les Antilles. Les différentes sessions seront organisées autour de conférences d’orateurs nationaux et internationaux.

Les thématiques abordées concerneront les maladies métaboliques et chroniques, les cancers, la périnatalité, les maladies infectieuses et émergentes, le risque environnemental, l’âge et la santé mentale, ainsi que des exemples d’actions de Santé Publique mises en place.

Ce congrès a pour objectifs :

• De partager avec la communauté régionale l’expertise nationale et internationale reconnue et d’échanger sur des thématiques prioritaires de santé,

• D’identifier les acteurs régionaux de la recherche en santé,

• D’encourager l’élaboration de communications pour assurer une visibilité internationale à de jeunes chercheurs locaux (posters, abstracts, ...),

• D’augmenter l’attractivité du CHU de La Réunion et plus globalement du territoire en matière de collaboration sur les thématiques prioritaires de recherche en santé identifiées au niveau régional,

• De faciliter les mises en relation en vue du montage de projets communs de recherche et du partage d’informations sur les domaines de santé,

• De créer une plateforme régionale de recherche en santé permettant en son sein des collaborations durables et de faire émerger des solutions innovantes et adaptées,

• Communiquer et rendre visible le dynamisme de La Réunion dans ces domaines

Le congrès a été introduit par une réflexion sur le lien entre précarité économique et vulnérabilités de santé, que ce soit en termes d’accessibilité et de recours aux soins comme de comportements à risques.

Seront également abordées les vulnérabilités psychiques particulières du jeune et de la personne âgée, ainsi que celles induites par une

consommation d’alcool à risque, partagée par les départements d’Outre-Mer, du fait d’une taxation faible des alcools forts.

La session sur les maladies métaboliques et chroniques, après un rappel des enjeux, reviendra sur la question de la transition nutritionnelle dans nos territoires et présentera des projets locaux et internationaux sur les principaux sur-risques observés dans nos territoires, tels le prédiabète, le diabète, et accidents vasculaires cérébraux, pour lesquels la recherche développe des moyens d’observation spécifiques sous forme de cohortes ou de registres.

Une réflexion sur les spécificités des cancers dans nos territoires du dépistage jusqu’au devenir des sujets atteints de cancer sera développée avec l’appui des données des registres et de différentes enquêtes.

L’objectif de la session Périnatalité de ce congrès est d’améliorer les connaissances sur les caractéristiques des mères et des enfants de la Région ‘’océan Indien’’ : la réflexion est ciblée sur les indicateurs de santé publique périnatale et l’accès aux soins dans le contexte de précarité qui est celui de la femme en âge de procréer.

Malgré l’importante amélioration de l’état de santé de la population de notre Région, comme en attestent des indicateurs de santé publique (allongement de l’espérance de vie, recul de la mortalité infantile), les inégalités sociales de santé et la vulnérabilité perdurent en océan Indien.

Cette session est particulièrement axée sur la prise en compte des spécificités des couples mère-enfant(s).

L’objectif de la session Maladies Infectieuses est, à partir de quelques exemples, de favoriser les échanges autour des grandes endémies (paludisme, infection à VIH, maladies tropicales négligées), des maladies émergentes ou ré-émergentes (arboviroses, peste, zoonoses dont la leptospirose) par une approche pluridisciplinaire et holistique mêlant épidémiologie, médecine, santé vétérinaire, écologie, anthropologie, sociologie, dans le but d’améliorer les connaissances et les collaborations entre les acteurs de terrain et les autorités de santé publique.

Les thématiques abordées et les acteurs réunis dans cette session feront ainsi le lien entre les différents aspects de la recherche (clinique, épidémiologique, sociologique, qualitative) et l’action en santé publique, dans le souci d’améliorer les indicateurs de santé.

La session sur les vulnérabilités psychiques se situe également à l’interface entre recherche et politique de santé avec la mise en exergue des conséquences de l’alcool sur des populations particulièrement vulnérables que constituent les femmes enceintes, mais aussi sur les enjeux du vieillissement ou la réflexion sur la santé psychique des adolescents.

L’ensemble des sessions s’inscrit dans l’approche intégrée de la recherche du CHU de La Réunion et dans celles des professionnels de santé et chercheurs visant à échanger et diffuser la connaissance pour une meilleure compréhension des comportements de santé et des parcours de soins, afin de développer des stratégies communes pour réduire les difficultés et améliorer la prévention et la prise en charge des patients.

Dans ce cadre, le congrès se conclura par une session d’échanges entre des professeurs de Santé Publique venus des écoles de Bordeaux (le Pr Salamon, ancien président du Haut conseil de Santé publique nationale) et de Nancy (le Pr Guillemin, actuel président du réseau de Recherche en Epidémiologie Clinique et en Santé Publique), le Pr Wittwer économiste de la santé de l’Institut de Santé Publique, d’Epidémiologie et de développement (ISPED)et les décideurs et acteurs de la santé de la Région océan Indien, pour une mise en perspective des résultats de ce congrès avec les actions à mener.