En cette journée fériée du 11 novembre 2019, les unités de l'EDSR (Escadron départemental de sécurité routière), appuyées notamment par la brigade de Saint-Joseph et celle de Sainte-Marie, ont procédé, de 15h00 à 19h00, à une vaste opération de sécurité routière. Les thématiques étaient : la vitesse, les addictions et les fautes de comportement. 77 infractions ont été relevées, 11 rétentions de permis de conduire ont été effectuées. (Photo d'illustration)

Ainsi, 131 conducteurs ont été interceptés et soumis au dépistage de l'alcoolémie et des stupéfiants. 77 infractions ont été constatées dont :

- 8 alcoolémies et 8 conduites sous stupéfiants,

- 16 dépassements de la vitesse autorisée,

- 19 refus de priorité ou panneau stop,

- 2 dépassements dangereux,

- 8 usages du téléphone au volant,

- 1 non port de casque,

- 5 non port de la ceinture de sécurité…

Soit 67 infractions graves génératrices d'accident, qui se sont accompagnées de 10 infractions connexes pour certains contrevenants cumulards. Durant ce service, aucun accident de la route ne fut à déplorer.

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com