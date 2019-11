Retrouvez les résultats sportifs de ce week-end prolongé du 8 au 11 novembre 2019. (photo rb/www.ipreunion.com)

Football: 24ème journée de D1

La 24ème journée du championnat de 1ère division a eu lieu dimanche après midi. Si le podium reste inchangé pour la St Pierroise (82), la Ste Marienne (79) et St Denis (69), c'est dans le bas de tableau que les choses évoluent: grâce à leur victoire, les Marsouins sortent de la zone de relégation (42) devant Ste Suzanne (41) et la St Louisienne (39).

Excelsior – St Louis 3-1

Ste Marie – SDEFA 3-0

Jeanne d'Arc – St Pauloise 2-0

St Pierroise – Trois Bassins 3-0

St Louisienne – Marsouins 0-1

St Denis – Ste Suzanne 1-1

Tamponnaise – Capricorne 2-0

Basketball: 7ème journée de championnat

La 7ème journée de pré nationale masculine a eu lieu samedi soir. Grâce à sa victoire, la Tamponnaise (14) a repris l'avantage au classement devant le COM (13) et St Pierre (12).

St Leu – BCD 63-93

St Paul – AMML 99-48

St Pierre – Etang Salé 107-65

COM – Tamponnaise 65-74

Côté féminin, on jouait la 7ème journée de 2ème division samedi en fin de journée. Pour cette ultime journée des matchs aller, le Port (14) a conservé la tête du classement devant la Tamponnaise1 (12) et le COM (12).

Tamponnaise1 – BCD 75-41

St Paul – St Leu 38-70

St Pierre – Tamponnaise2 49-72

COM – Port 44-54

Volleyball: 8ème journée de R1

La 8ème journée de régionale 1 a eu lieu en fin de semaine.

Côté masculin, le TGV (23) et le SDOVB (22) survolent le championnat. Seul St Leu tente de suivre la cadence mais avec déjà 7 points de retard sur le premier nommé.

St Denis – TGV 0-3

St Pierre – Entre deux 3-0

SDOVB – VB2CO 3-0

Aigles blancs – Bras Panon 3-0

St Leu – RCO 3-0

Côté féminin, on jouait samedi en fin de journée. Comme chez les messieurs, le SDOVB (24) et le TGV (21) mènent les débats. St Pierre (15) et St Denis (14) s'accrochent mais sont déjà distancés.

SDOVB – RCO 3-0

St Denis – TGV 1-3

Entre deux – St Pierre 0-3

SMVB – St André 3-0

VB2CO – St Leu 3-0

Handball: 8ème et 9ème journées de D1

La 8ème journée de 1ère division était programmée en fin de semaine dernière.

Côté masculin, on jouait vendredi à 21h15:

Saline – Lasours 28-33

St Pierre – Cressonnière 33-35

JS Panonnaise – Cambuston 28-26

HBCED – Joinville 23-22

JSB – BDN 32-24

Chateau Morange – Tampon 29-28

Côté féminin, on jouait samedi en fin de journée:

Ste Marie – Tamponnaise 18-42

St Joseph – St Louis 38-30

Piton St Leu – St Pierre 32-35

BDN – Cressonnière 30-27

JSB – St Denis 26-31

Port – Chaudron 25-21

Profitant d'un week end prolongé avec le lundi férié, la ligue a décidé de jouer dans la foulée la 9ème journée de championnat dimanche soir.

Côté masculin, Lasours et Chateau Morange sont en tête du classement avec respectivement 27 et 26 points après cette dernière journée:

Cambuston – Saline 25-40

Cressonnière – HBCED 28-18

BDN – Panonnaise 27-36

Joinville – Chateau Morange 27-32

Tampon – JSB 25-27

Côté féminin, la Tamponnaise (29) se détache doucement en tête du championnat devant le Port (25) et BDN (22).

Tamponnaise – St Joseph 49-23

St Pierre – Ste Marie 27-31

St Louis – BDN 18-35

St Denis – Piton St Leu 33-19

Cressonnière – Port 23-26

VTT: Enduro Marinès Voyages endeuillé

L'ACPR organisait une course d'enduro VTT ce lundi 11 novembre sur le site du Colorado à Saint Denis la Montagne. Quatre épreuves spéciales étaient au programme mais seule la première a eu lieu... En effet, quelques minutes après l'arrivée de celle-ci, le descendeur Kévin Pamphil a été pris d'un malaise. Les secours, arrivés rapidement sur place, ont réalisé un massage cardiaque mais sans succès. Le décès du jeune coureur de l'ACPR venait mettre un terme à l'évènement, tant les coureurs étaient sous le choc.

Trail: Curcuma 8ème édition

Dans le cadre du Safran en fête 2019, l’association Les Fangourins et la Maison des Associations (MDA) organisaient une course intitulée "trail du curcuma" ce samedi à Saint-Joseph sur un tracé de 23km et 1600m de dénivelé en direction de la Plaine des Grègues via la boucle des Margosiers. Vainqueur l'an dernier, Jean Louis Robert a cette fois-ci cédé la victoire à son frère Joseph pour 2 minutes (2h17 contre 2h19). Léo Rogaume est venu compléter le podium en 2h23. Côté féminin, Géraldine Lachapelle s'impose en 2h59 devant Angélique Lesport en 3h15 et Emmanuelle Loni en 3h16. Un peu moins de 300 coureurs étaient au départ.

Trail: 23ème édition du Camélias Raid

Rando Camélias organisait le Camélias Raid dimanche à Saint Denis, départ et arrivée allée des cocotiers aux Camélias. Le parcours proposait 23km et 900m de dénivelé positif via le sentier de l'ONF en direction du Brûlé. Une centaine de coureurs seulement était au départ. Jean Marie Cadet l'a emporté en 2h03 devant Alain Noel 2h10 et Yannick Imbrosciano 2h13. Côté féminin, Chantal Hodgi s'est imposée en 2h31 devant Victoria Devouge 2h43 et Julie Bacco 2h50.

Triathlon: La Croix du Sud

Le Run Sud Tri organisait la 4ème édition de la Croix du Sud dimanche au Tampon. L'association proposait un triathlon/duathlon sprint, dpéart du front de mer de St Pierre avec 750 m de natation dans le lagon (ou 2,5km de course à pied) puis 20km de vélo en direction du complexe sportif de Trois Mares où était jugée l'arrivée après 5km de course à pied.

Vainqueur l'an dernier, l'invité métropolitain Toumy Degham s'est imposé en 1h23 devant Thomas Navarro 1h24'02 et Clément Bach 1h24'30. Côté féminin, les invitées ont régalé également: Justine Guerard l'emporte en 1h30 (9ème au scratch) devant Charlotte Morel 1h32 et Pauline Aigon 1h40. Une centaine de coureurs était au départ.

Sur le duathlon, ils n'étaient que 27 participants. Aurélien Jacoutot l'emporte en 1h23 devant Rémi Sarreboubée 1h25 et Giovanni Gonthier 1h27.

Course à pied: Relais marathon de St Benoit

St Benoit accueillait lundi 11 novembre la 44ème édition de son relais marathon au stade Jean Allan à partir de 13h00. Les équipes de 10 coureurs avaient à couvrir un parcours de 42,2km sous forme de 10 relais de plus ou moins 4km chacun. 48 équipes ont fait le déplacement. A l'arrivée, le COSPI l'emporte en 2h24 devant le CAPP en 2h28 et le CAPOSS en 2h29. En mixte, le CTBP l'emporte en 3h01 devant Deniv en 3h02 et le TCSA en 3h11. En féminines, le CAPOSS s'impose en 3h04 devant l'ACEN en 3h15 et le CAPP en 3h24.

Course à pied: 10km Odysséa

Odysséa Réunion organisait sa traditionnelle manifestation sportive en faveur de la lutte contre le cancer du sein ce week end à Etang Salé au niveau de la forêt. L'évènement phare du week end était donc les 10km nocturnes proposés samedi en fin de journée qui ont regroupé 1500 coureurs! Thomas Ethève l'a emporté en 31'52 devant Vincent Hoareau 33'20 et Adel Ben Arfa 33'46. Côté féminin, Anne Atia s'est imposée en 39'50 loin devant Claire Taurines 43'42 et Elucia Técher 46'32.

Karaté: Coupe de Sainte Rose

Le Karaté Club de Ste Rose organisait sa coupe combats en partenariat avec la ligue ce dimanche au gymnase de la ville. 140 combattants étaient au rendez-vous. Les vainqueurs par catégories sont les suivants:

Pupille -25 Kg Féminin Kumité:1 - Riviere Alyssa || Fra |ELITE Karate Reunion

Pupille -30 Kg Féminin Kumité :1 - Balounaik Jade || Fra ||DOJO Club Isis

Pupille -35 Kg Féminin Kumité :1 - Taristas Samia Marie || Fra ||CLUB Shotokan De Tan Rouge

Pupille -40 Kg Féminin Kumité :1 - Couteyen Keysha || Fra ||KARATE Club Leo

Benjamine -30 Kg Féminin Kumité: 1 - Narayanassamy Laetitia || Fra ||Foyer Jeunes Joinville

Benjamine -35 Kg Féminin Kumité:1 - Merancienne Molly || Fra ||CLUB Shotokan De Tan Rouge

Benjamine -45 Kg Féminin Kumité:1 - Javegny Lalita || Fra ||TROIS Bassins Karate Club

Benjamine -50 Kg Féminin Kumité :1 - Amouny Julie || Fra ||TROIS Bassins Karate Club

Benjamine +50 Kg Féminin Kumité :1 - Payet Desby Aurelia || Fra |SAINT Andre

Minime -40 Kg Féminin Kumité :1 - Libel Celia || Fra ||KARATE De La Plaine

Minime -45 Kg Féminin Kumité :1 - Bouclier Kiyana || Fra ||TROIS Bassins Karate Club

Minime -50 Kg Féminin Kumité: 1 - Vidot Manon | Fra ||KARATE Club De Sainte Rose

Minime -55 Kg Féminin Kumité :1 - Buisson Del Laurine || Fra ||FOYER Des Jeunes De Joinville

Minime +55 Kg Féminin Kumité: 1 - Achelous Shana || Fra ||CLUB Shotokan De Tan Rouge

Cadette -42 Kg Féminin Kumité:1 - Heries Erinne || Fra ||DOJO Club Isis |

Cadette -47 Kg Féminin Kumité :1 - Barrege Juliana || Fra ||REUNION Kyokushin Honbu

Cadette -54 Kg Féminin Kumité :1 - Jacorau Julie || Fra ||KARATE Club De Sainte Rose

Cadette -60 Kg Féminin Kumité:1 - Royer Emelyne || Fra ||TE Shoto Cl De Bras Panon

Cadette +60 Kg Féminin Kumité :1 - Esther Roxane || Fra ||DOJO Club Isis

Pupille -30 Kg Masculin Kumité :1 - Vigneau Romain || Fra ||E Do Plaine Des Palmistes

Pupille -35 Kg Masculin Kumité:1 - Delaunay Damien || Fra ||L_A_ Karate Club |

Pupille -40 Kg Masculin Kumité:1 - Pillant Metis || Fra ||KARATE Club Leo

Pupille -50 Kg Masculin Kumité :1 - Rindiou Somasekaran || Fra ||DOJO Club Isis

Benjamin -30 Kg Masculin Kumité :1 - Mounoussamy Rehan || Fra ||Karaté Club Force Ste Marie

Benjamin -35 Kg Masculin Kumité:1 - Bertrand Nolan || Fra ||DOJO Club Isis

Benjamin -40 Kg Masculin Kumité:1 - Ah Yionne Kenjy || Fra ||DES Arts Martiaux Portois

Benjamin -45 Kg Masculin Kumité: 1 - Pillant Louka || Fra ||KARATE Club Leo

Benjamin -50 Kg Masculin Kumité :1 - Marec Daryl || Fra ||KARATE Club Leo

Benjamin -55 Kg Masculin Kumité :1 - Narayanin Mederic || Fra ||O Club Karate De St Andre

Benjamin +55 Kg Masculin Kumité :1 - Souton Enzo || Fra ||KARATE Club Portois

Minime -40 Kg Masculin Kumité :1 - Boyer Gary || Fra ||KARATE Club De L'est

Minime -45 Kg§ Masculin Kumité:1 - Techer Mathis || Fra ||REUNION Kyokushin Honbu

Minime -50 Kg Masculin Kumité:1 - Labasthe Tahiry || Fra ||OKINAWA Karate Association

Minime -55 Kg Masculin Kumité :1 - Poleya Emmanuel || Fra ||O Club Karate De St Andre

Minime -60 Kg Masculin Kumité :1 - Hoarau Thomas || Fra ||KARATE Club De Sainte Rose

Minime -65 Kg Masculin Kumité :1 - Hoarau Theo || Fra ||C K F Reunion

Cadet -45 Kg Masculin Kumité :1 - Verbard Yann || Fra || Ctre Etude Karate Saline

Cadet -52 Kg Masculin Kumité :1 - Robert Thomas || Fra ||PRO Arts Martiaux

Cadet -57 Kg Masculin Kumité :1 - Baptiste Jehsy || Fra ||KARATE Club Portois

Cadet -63 Kg Masculin Kumité :1 - Galmar Lucas || Fra || Karate Club De Guillaume

Cadet -70 Kg Masculin Kumité :1 - Clarivet Lucas || Fra ||REUNION Kyokushin Honbu

Cadet +70 Kg Masculin Kumité :1 - Latchoumania Keran || Fra ||CLUB Shotokan De Tan Rouge

sp/www.ipreunion.com