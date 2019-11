La seconde édition du salon Vinocité s'est tenue à La Nordev du 9 au 11 novembre. En réunissant 3.900 visiteurs autour du monde vinicole, le Salon Vinocité a atteint ses objectifs. Le parrain de cette seconde édition était David Biraud, meilleur sommelier de France, et président du jury. Plusieurs prix ont été remis : le titre du meilleur oenologue amateur de La Réunion, l'équivalent en professionnel, et trois médailles Vinocité récompensant les vins à petit prix.

Des visiteurs toujours plus nombreux

Pour la première fois en dix ans, la part des Français se déclarant néophytes passe sous la barre des 50% alors que la part des Français se déclarant amateurs progresse et atteint 46%.

"Les 3900 visiteurs du salon nous ont prouvés que les Réunionnais suivent la même tendance que les métropolitains. Il y a à La Réunion un intérêt grandissant pour l’oenologie" explique Thierry Kasprowicz, co-organisateur du salon. A l’accueil, le visiteur se voyait remettre en fonction de son niveau de connaissance un bracelet de couleur "en fermentation", "en cours d’élevage" ou "à l’apogée".

Ce dernier proposait d’ailleurs des ateliers pour étoffer ses connaissances et parfaire son palais, 225 personnes y ont pris part. Face au succès de cette édition, les organisateurs prévoient de faire vivre Vinocité tout au long de l’année en organisant des ateliers de dégustation dans des endroits classiques et insolites.

Deux lauréats au concours d’oenologie

Deux concours d’oenologie ont permis d’élire les meilleurs spécialistes amateurs et professionnels du vin à La Réunion. Samedi 9 novembre, c’est Cédric Millot, également président du club de dégustation " Le Bonheur est dans le verre ", qui a gagné le titre du meilleur oenologue amateur de La Réunion et ce pour la seconde édition consécutive. Dimanche 10 novembre, c’est Danièle Renard qui a remporté le concours professionnel.

Tous deux ont gagné un aller-retour pour Paris. Leur prix leur a été remis par David Biraud, meilleur sommelier de France, Président du jury et parrain du salon.

Les médailles Vinocité, nouveau repère pour les consommateurs

Un concours récompensait également les meilleurs bouteilles "petits prix" dans trois catégories :

- moins de 10 euros (Gagnant Blanc : Château de Grangemont, Rouge : La Rougeante Corbière et Rosé : C’est Trop’, vignerons de la presqu’île de Saint Tropez)

- moins de 20 euros (Gagnant Blanc : Les sorcières du clos des fées, Rouge : David Raynaud, Beaumont Crozes Hermitage et Rosé : Château Cavalier Rose, côte de Provence)

- plus de 20 euros (Gagnant Blanc : Bott Frères, Riesling Grand Cru Osterberg et Rouge : l’Hospitalitas de Gérard Bertrand, Champagne : Gremillet sélection Brut)

Les gagnants pourront apposer une médaille Vinocité sur leur bouteille.

