- Attentats de Paris : quatre ans plus tard, La Réunion se souvient

- Koz azot : le mouvement des Gilets jaunes est-il voué à disparaître ?

- Séisme de magnitude 4,8 à moins de 500 km de La Réunion

- L 'éveil péi, le film-documentaire qui met en lumière les initiatives locales pour préserver la planète

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Des nuages tenaces qui s'imposent dès le matin

Attentats de Paris : quatre ans plus tard, La Réunion se souvient

Déjà 4 ans jour pour jour qu'ont eu lieu les attentats de Paris. Une série d'attaques meurtrières sur les terrasses des cafés, au Stade de France et dans la salle de spectacle du Bataclan... Plusieurs mois après l'attentat de Charlie Hebdo, les Français ont dû faire face une nouvelle fois à l'horreur. 131 personnes ont perdu la vie durant ces attentats, et plus de 400 personnes ont été blessées. Aujourd'hui les Réunionnais se souviennent de cette soirée tragique, malgré les 10.000 km qui séparent notre île de la capitale.

Koz azot : le mouvement des Gilets jaunes est-il voué à disparaître ?

Ce dimanche 17 novembre 2019, les Gilets jaunes s'apprêtent à "fêter" le premier anniversaire d'un mouvement de contestation inédit à La Réunion. Durant quinze jours, l'île a été paralysée économiquement, les Réunionnais ont vécu au rythme des barrages, blocages et surtout des revendications des Gilets jaunes péi. Un an après, que reste-t-il du mouvement ? L'État et la classe politique locale ont-ils répondu aux attentes de ceux qui les ont pointé du doigt dénonçant un manque de transparence de leur part, un manque de concertation et d'écoute du peuple ? Les problématiques soulevées par les contestataires, vie chère, monopole, octroi de mer, logement indigne, carburant... sont-elles toujours d'actualité ? Et les Gilets jaunes, plusieurs milliers au pic de la mobilisation, ont-ils fini par se lasser ?

Séisme de magnitude 4,8 à moins de 500 km de La Réunion

Nos confrères de l'Info.re évoquent un séisme détecté ce mardi 12 novembre 2019 à l'Est de La Réunion. Il se trouve en effet à 216km de l'île Maurice et donc à 440 km de La Réunion. Détecté à 16h02 ce mardi, le tremblement de terre est de magnitude 4,8. Ses paramètres : 20.148°S 59.840°E. Il a été localisé à 10 km de profondeur.

L 'éveil péi, le film-documentaire qui met en lumière les initiatives locales pour préserver la planète

Depuis plusieurs années, ils sont nombreux à se bouger pour que La Réunion reste ce joyau niché dans un écrin de verdure. Pour que les générations futures puissent voir ces cascades, bassins, montagnes, lagon qui font la beauté de notre île. Pour que la qualité de vie qui est la nôtre ne soit pas un lointain souvenir dans dix, vingt, cinquante ans. Car La Réunion, comme le reste de la planète n'échappe pas au réchauffement climatique, à l'érosion, à la hausse des températures et du niveau des océans. Il y a urgence, c'est d'ailleurs l'un des enjeux majeurs des années à venir. Chaque jour, à La Réunion, des femmes et des hommes se battent pour que notre île soit préservée, ce sont ces initiatives que Vincent Labbé a voulu mettre en avant dans son film documentaire "L'éveil péi."

La pa Météo France i di, sé zot i di - Des nuages tenaces qui s'imposent dès le matin

Il fera beau en cette matinée du 13 novembre 2019, mais les éclaircies ne dureront pas longtemps. Les nuages vont se faire de plus en plus insistants dans la journée, avec des averses attendues dès le midi sur les hauteurs de l'île. Matante Rosina nous prévoit notamment de la pluie dans le Nord et le Nord-Est. L'Ouest résistera un peu mais ailleurs le littoral sera la tête dans la grisaille.