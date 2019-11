Publié il y a 8 minutes / Actualisé il y a 2 minutes

Alain Armand a été condamné ce jeudi 7 novembre par la Cour d'appel à un an de prison avec sursis, 10 ans d'inéligibilité et une interdiction d'occuper un poste dans la Fonction publique de 5 ans pour prise illégale d'intérêt en tant que président de la Sodiac. Il a cependant annoncé ce mercredi 13 novembre qu'un pourvoi en cassation avait été déposé, et qu'il serait donc bien candidat à la mairie de Saint-Denis lors des élections municipales de mars 2020. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

