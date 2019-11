Publié il y a 44 minutes / Actualisé il y a 8 heures

Ce dimanche 17 novembre 2019, les Gilets jaunes s'apprêtent à "fêter" le premier anniversaire d'un mouvement de contestation inédit à La Réunion. Durant quinze jours, l'île a été paralysée économiquement, les Réunionnais ont vécu au rythme des barrages, blocages et surtout des revendications des Gilets jaunes péi. Un an après, que reste-t-il du mouvement ? L'État et la classe politique locale ont-ils répondu aux attentes de ceux qui les ont pointé du doigt dénonçant un manque de transparence de leur part, un manque de concertation et d'écoute du peuple ? Les problématiques soulevées par les contestataires, vie chère, monopole, octroi de mer, logement indigne, carburant... sont-elles toujours d'actualité ? Et les Gilets jaunes, plusieurs milliers au pic de la mobilisation, ont-ils fini par se lasser ?

