Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 20 heures

Il fera beau en cette matinée du 13 novembre 2019, mais les éclaircies ne dureront pas longtemps. Les nuages vont se faire de plus en plus insistants dans la journée, avec des averses attendues dès le midi sur les hauteurs de l'île. Matante Rosina nous prévoit notamment de la pluie dans le Nord et le Nord-Est. L'Ouest résistera un peu mais ailleurs le littoral sera la tête dans la grisaille. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

