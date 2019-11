Le 14 novembre est la journée mondiale du diabète. A l'occasion, la Caravane "Diabète tous concernés" passe par les quatre coins de l'île pour sensibiliser la population et organiser une vaste campagne de dépistage. En effet, trop de personnes ne savent pas qu'elles sont touchées par le diabète. L'Agence régionale de santé (ARS) dénombre plus de 60.000 diabétiques traités, les associations en comptent près de 100.000. Plus de 30% des cas ne seraient pas diagnostiqués. Si une nouvelle étude nationale est censée évaluer la situation et l'évolution de la maladie, l'ARS doit exposer ce jeudi 14 novembre une feuille de route 2020-2023 pour amplifier la lutte contre la maladie, et présenter les nouveaux chiffres sur la situation du diabète à La Réunion.

Cette semaine, jusqu'au samedi 16 novembre, la Caravane "Diabète tous concernés" sillonne l'île. Cette action s'inscrit directement dans le cadre de la Journée mondiale contre le diabète. Mise en place depuis juin 2014 par l'association santé en entreprise (SEE) en partenariat avec la Maison du diabète et le réseau Sophia, ce dispositif a permis en cinq ans de réaliser plus de 15.000 dépistages.

Deux fois plus de personnes touchées qu'en métropole

À La Réunion, le diabète reste un fléau. L'île fait partie des régions les plus touchées au monde. Une personne sur dix serait traitée pour un diabète, deux fois plus qu'en métropole. Près de 100.000 Réunionnais - selon l'association santé en entreprise (SEE) - seraient touchés, 56% de femmes et 44% d'hommes.

Mais plus de 30% des cas ne seraient pas diagnostiqués. La maladie, sournoise, est souvent détectée trop tard. D'où l'importance de se faire dépister avant l’apparition de complications. Dans le monde, 425 millions d’adultes sont diabétiques, dont 46% qui l’ignorent faute d’un diagnostic, selon la Fédération internationale du diabète. Et toutes les tranches d’âge sont concernées.

Contestation des diabétiques auprès de l'ARS

L'association Cosaladi, rejointe par d'autres associations de lutte anti-diabète, manifestait le 20 août dernier devant l'ARS en l'accusant "de ne pas suffisamment renseigner la population sur les dangers du diabète et de ne pas mettre en place une stratégie ambitieuse de lutte contre la maladie". Près de 300 Réunionnais s'étaient rassemblés.

L'ARS avait par la suite répondu à Cosaladi en transmettant les chiffres jusqu'ici connus : plus de 60.000 diabétiques traités, près de 5.000 nouveaux patients déclarés chaque année. Sur le volet du suivi médical, "un patient sur deux n'aurait pas le suivi recommandé, un patient sur trois n'aurait pas le suivi ophtalmologique recommandé" précisait Martine Ladoucette, directrice générale de l'ARS.

Une étude prévue pour 2021

Santé publique France, l'Assurance Maladie, la Sécurité sociale des indépendants, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et la Haute Autorité de santé (HAS) ont lancé en septembre une nouvelle étude sur le diabète afin de mieux connaître la situation. L'étude concerne l'état de santé, la qualité de vie, le recours aux soins et le coût des soins des personnes traitées pour un diabète. Objectif : étudier les évolutions de la maladie à La Réunion.

Commencée en mars 2019 en métropole, l'étude est soutenue financièrement par l'Agence de Santé Océan Indien, les résultats pour La Réunion sont attendus pour la mi-2021.

Un nouveau plan de lutte dévoilé ce jeudi

Ce jeudi 14 novembre, l'ARS présente d'ailleurs une feuille de route 2020-2023 pour "amplifier la lutte contre le diabète". L'occasion aussi d'évoquer les nouveaux chiffres sur la situation du diabète à La Réunion.

