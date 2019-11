BONJOUR - A la une de ce jeudi matin 14 novembre 2019 :



L'Arajufa, aux services des Réunionnais depuis 50 ans

Ce mercredi 14 novembre 2019, l'Association réunionnaise pour l'aide juridique aux familles et aux victimes (Arajufa) fêtait ses 50 ans. 50 années à venir en aide aux plus démunis en matière d'accès au droit, et tout particulièrement aux femmes. Car, dès sa création, ce sont bien les femmes qui étaient visées par cette aide juridique, alors que l'abandon des pères de leurs obligations familiales étaient un vrai fléau.

Journée mondiale du diabète : un nouveau plan de lutte en préparation

Le 14 novembre est la journée mondiale du diabète. A l'occasion, la Caravane "Diabète tous concernés" passe par les quatre coins de l'île pour sensibiliser la population et organiser une vaste campagne de dépistage. En effet, trop de personnes ne savent pas qu'elles sont touchées par le diabète. L'Agence régionale de santé (ARS) dénombre plus de 60.000 diabétiques traités, les associations en comptent près de 100.000. Plus de 30% des cas ne seraient pas diagnostiqués. Si une nouvelle étude nationale est censée évaluer la situation et l'évolution de la maladie, l'ARS doit exposer ce jeudi 14 novembre une feuille de route 2020-2023 pour amplifier la lutte contre la maladie, et présenter les nouveaux chiffres sur la situation du diabète à La Réunion.

Les infirmiers réunionnais alertent (encore) sur leurs conditions de travail

Les infirmiers de La Réunion et de France se mobilisent ce jeudi 14 novembre 2019. Un appel à la grève nationale a été lancé depuis la métropole, qui sera suivi dans les centres hospitaliers du nord, de l'ouest et du sud. Plusieurs rassemblements sont prévus pendant la journée.

Le 20 désamb se prépare à l'avance à Saint-Paul

La commémoration de l'abolition de l'esclavage va s'articuler en trois temps forts à Saint-Paul cette année 2019. La célébration de la Fête de la liberté se déroulera le 20 décembre sur l'emblématique Place du Débarcadère. Le programme complet ne devrait pas tarder, mais on sait d'ores et déjà que les festivités se poursuivront pendant un mois, du 15 novembre au 14 décembre.

Le sud sous le soleil, les nuages s'invitent sur le reste de l'île

C'est un temps nuageux que prévoit Matante Rosina à l'est de notre île ce jeudi 14 novembre 2019. Les hauts du nord, les plaines et le volcan devraient aussi passer la journée sous les nuages. Seul le littoral du sud-ouest devrait être épargné, avec un beau soleil toute la journée.