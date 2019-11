Les infirmiers de La Réunion et de France se mobilisent ce jeudi 14 novembre 2019. Un appel à la grève nationale a été lancé depuis la métropole, qui sera suivi dans les centres hospitaliers du nord, de l'ouest et du sud. Plusieurs rassemblements sont prévus pendant la journée. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Dès 11 heures, les personnels hospitaliers de Sud Santé, la CFTC, l'UNSA, et la CFDT, se rassembleront devant les locaux de l'hôpital Félix Guyon et du CHOR. Les revendications sont toujours les mêmes depuis le début des grèves des services d'urgence partout en France : pas assez de moyens, pas assez de lits et pas assez d'effectifs.



"Depuis l'ouverture des nouveaux locaux du CHOR, nous sommes en manque flagrant de personnel, et le nombre de lits a diminué" dénonce Zohra Givran, syndiquée à Sud Santé. Déjà en avril dernier, le personnel avait alerté sur les conditions de travail dégradées.

"Nous avons un personnel en grande souffrance, expliquait déjà Zohra Givran à l'époque, mais c’était prévisible. Nous sommes passés de 240 à 310 lits disponibles au sein de l’hôpital, avec la création de nouveaux services, mais les effectifs n’ont pas suivi".



Aujourd'hui, la situation se serait améliorée au service des urgences, mais le reste de l'hôpital serait toujours impacté par un manque flagrant de personnel. "Parfois, il n'y a pas de remplacement pour les personnels en repos : là où on avait quatre infirmières pour 32 patients, nous n'en avons plus que deux. Par contre, il y a toujours autant de patients" dénonce-t-elle.



Même son de cloche du côté des CHU Nord et Sud. "Nos revendications font échos à celles de l'appel national : nous demandons une revalorisation salariale, l'arrêt de suppression de lits et de postes, mais aussi la défense du système de retraite pour les infirmiers" explique Stéphane Casimir, de la CFTC du CHU Sud.



C'est d'ailleurs à 13h30 devant les locaux de l'hôpital de Saint-Pierre que devrait se tenir la plus grosse mobilisation de la journée. "De nombreux élus ont répondu présents à notre appel" souligne Stéphane Casimir.

