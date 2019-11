En début de matinée du mardi 12 novembre 2019, dans le créneau horaire de 6h à 9h, sur la RD3, au 496 rue Hubert De Lisle, en agglomération du Tampon, les militaires de la BMO de la Rivière Saint-Louis ont mis en place un poste de contrôle routier. Huit usagers ont été verbalisés. (Photo d'illustration Gendarmerie)

"Le but était de sécuriser l'axe, à l'endroit même ou un accident mortel de la circulation est survenu le 24 octobre 2019, au cours duquel un piéton a perdu la vie" informe la gendarmerie.

Huit usagers de la route ont été interceptés, contrôlés et verbalisés. A cet effet, "1 conduite sous stupéfiants, 3 usages de téléphone au volant, 2 défauts de port de casque de protection et 2 non port de la ceinture de sécurité ont été constatés".