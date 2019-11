Publié il y a 54 minutes / Actualisé il y a 51 minutes

Dès la classe de première générale et technologique, pour valoriser davantage le travail des élèves et leurs progrès, une part de contrôle continu (40 %) a été introduite dans le baccalauréat, informe le Rectorat de La Réunion. "Ce contrôle continu prend en compte les résultats du bulletin (10 %) et les résultats à trois séries d'épreuves de contrôle continu (30 %). Pour ces épreuves, les sujets seront choisis dans une banque nationale. Les copies seront anonymes et les professeurs ne corrigeront pas celles de leurs élèves. Ces principes permettent de garantir le caractère national de l'examen." Nous publions ci-dessous le reste du communiqué. (Photo d'illustration bac 2019 rb/www.ipreunion.com)

