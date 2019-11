BONJOUR - A la une de ce vendredi matin 15 novembre 2019 :



Budget de l'Élysée en hausse : ça nous coûte un pognon de dingue !

La dotation allouée à la présidence de la République s'établira, en 2020, à 105.316 millions d'euros, soit une augmentation de 2.136 millions d'euros par rapport à 2019. Officiellement, cette hausse est due au fait que l'Élysée récupère une partie des frais de gestion du ministère de l'Intérieur. Sans compter cela, l'augmentation est de 628.000 euros. Donc officieusement, on se demande ce qui peut bien coûter si cher à l'Élysée... Peut-être de la vaisselle...

Laurent Gaudé, double lauréat du Roman Métis 2019

Laurent Gaudé remporte le Grand Prix du Roman Métis 2019 et le Prix du Roman Métis des Lecteurs de la Ville de Saint-Denis 2019. Un doublé qui est une première dans l'histoire du Grand Prix du Roman Métis, dont on célèbre cette année les dix ans.

Le Festival du Film Court se poursuit en compétitions

Le Festival du Film Court, qui a commencé le 13 novembre dans le Sud continue avec les compétitions ! A partir de ce vendredi 15 novembre le festival s'exporte à Petite île. A la Ravine des Cabris, après plusieurs projections, séances spéciales et cartes blanches, place aux prix. Cette année, 25 courts-métrages sont en compétition, sur 78 films présentés. La séance de clôture aura lieu à Saint-Pierre ce dimanche 17 novembre, pour terminer en beauté ces 5 jours de festival. Si vous n'avez pas encore eu le temps de faire un tour dans les villes concernées, voici le programme des trois jours restants.

Conseil régional : perquisitions à la Direction des bâtiments et de l'architecture

Des perquisitions ont été menées dans les locaux du conseil régional à Saint-Pierre ce jeudi matin 14 novembre 2019. Les investigations menées par les gendarmes ont principalement visé la Direction des bâtiments et de l'architecture. Selon nos informations, les enquêteurs en civil ont auditionné un certain nombre de personnes avant de repartir avec des documents saisis. Dans un communiqué transmis en fin d'après-midi à la presse (à l'exception d'Imaz Press), le conseil régional affirme être à l'origine de ces investigations. La collectivité aurait transmis à la justice des éléments concernant concernant "une suspicion de procédures irrégulières liées aux marchés des établissements scolaires.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Ça souffle fort sur l'île, toujours dans les nuages

Le temps reste plus ou moins le même que celui de la veille : des pluies régulières, qui pourraient même se renforcer dans l'Est et le Sud-Est. Les éclaircies vont se faire rare. Dommage Matante Rosina avait prévu d'aller faire quelques photos de nature... il faudra attendre que la lumière revienne. Ce qui change surtout en cette fin de semaine, c'est l'alizé qui se renforce : ça souffle sur La Réunion avec des rafales de vent proches de 70 km/h à Saint-Denis et jusqu'à 80 km/h sur Saint-Pierre.