Publié il y a 47 minutes / Actualisé il y a 46 minutes

L'événement commence à se faire une place dans le paysage sportif réunionnais. Le concept : une course par équipe de deux combinant course à pied et natation. Le départ sera donné à 7h ce dimanche 17 novembre. Petite nouveauté cette année, en plus du circuit long entre la plage de Boucan Canot et la plage de Saint-Leu, il y aura un circuit court entre la passe de l'Hermitage et Saint-Leu. Une centaine d'équipes sont engagées sur chacune des deux courses. (photo rb/www.ipreunion.com)

