Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Ces jeudi 14 et vendredi 15 novembre, la police a réalisé des contrôles routiers à hauteur du boulevard Leopold Rambaud à Saint-Denis. Trois opérations distinctes jeudi matin, jeudi soir et ce vendredi matin, les policiers ont relevé plus près de soixante-dix infractions dans le secteur. Téléphone au volant, passage au feu rouge, défaut de casque, non port de la ceinture de sécurité... La palme revient au conducteur d'une camionnette qui n'avait ni permis ni assurance, son véhicule a été immobilisé, l'automobiliste sera convoqué au commissariat prochainement.

