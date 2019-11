Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

La saison cyclonique 2019-2020 a officiellement débuté ce vendredi 15 novembre 2019, et d'après Météo France, La Réunion pourrait connaître entre 8 et 11 systèmes (tempêtes et cyclones) dont 4 à 7 cyclones tropicaux cette année. "La tendance est incertaine mais une activité proche de la normale est envisagée" précise l'institut de météorologie. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

