Le Festival du Film Court, qui a commencé le 13 novembre dans le Sud continue avec les compétitions ! A partir de ce vendredi 15 novembre le festival s'exporte à Petite île. A la Ravine des Cabris, après plusieurs projections, séances spéciales et cartes blanches, place aux prix. Cette année, 25 courts-métrages sont en compétition, sur 78 films présentés. La séance de clôture aura lieu à Saint-Pierre ce dimanche 17 novembre, pour terminer en beauté ces 5 jours de festival. Si vous n'avez pas encore eu le temps de faire un tour dans les villes concernées, voici le programme des trois jours restants.

Cette année, 78 courts-métrages sont présentés et 25 courts-métrages sont en compétition. En tout, six pays sont représentés : Etats-Unis, Singapour, Suisse, Canada, Madagascar et France (métropolitaine et Réunion).

Quatre villes sont concernées par le festival : Saint-Pierre, Saint-Louis, Cilaos et Petite-Ile, qui fait son entrée ce vendredi 15 novembre. En tout, 33 séances proposées, 17 programmes, 5.000 spectateurs attendus au total, et 3 prix décernés (Public, Etudiant et Kartier).

