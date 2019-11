Publié il y a 57 minutes / Actualisé il y a 21 heures

Le temps reste plus ou moins le même que celui de la veille : des pluies régulières, qui pourraient même se renforcer dans l'Est et le Sud-Est. Les éclaircies vont se faire rare. Dommage Matante Rosina avait prévu d'aller faire quelques photos de nature... il faudra attendre que la lumière revienne. Ce qui change surtout en cette fin de semaine, c'est l'alizé qui se renforce : ça souffle sur La Réunion avec des rafales de vent proches de 70 km/h à Saint-Denis et jusqu'à 80 km/h sur Saint-Pierre. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

