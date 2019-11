Désormais, les services des impôts des particuliers et des entreprises ainsi que les trésoreries accueillent sur rendez-vous, en voulant faciliter l'accès de tous aux services en ligne. La Direction régionale des finances publiques (DRFIP) de La Réunion appelle les usagers à privilégier ce mode de contact. Une vaste campagne de communication est diffusée pour relayer cette information : affiches, flyers, communiqués... La Direction des finances publiques estime que le rendez-vous direct offre des avantages "nombreux" : "contact plus personnalisé, pas d'attente, dossier traité plus rapidement". (Photo d'illustration)

La DRFIP estime que "depuis trop longtemps, pour l’usager, obtenir des informations (...) ou faire avancer son dossier est synonyme de déplacements, de files d’attente et de perte de temps. Or, les habitudes de vie de la population réunionnaise ont évolué : souhait d’une administration plus souple, développement des outils numériques, demande de solutions personnalisées, prenant en compte des rythmes de vie pour respecter les obligations de chacun, professionnelles et personnelles, développement des outils numériques... mais avec toujours le besoin de respect et de considération de l’individu".

Plusieurs modes de contact existent : physique (accueil sur site), téléphonique et dématérialisé (mails et services en ligne). Mais la Direction des finances publiques estime que le rendez-vous est une "référence pour un accueil physique de qualité" : "moins de file d’attente, des entretiens préparés et utiles, une réponse efficace lors du premier déplacement".

La DRFIP demande aux usagers de privilégier le rendez-vous plutôt que les visites sans rendez-vous à l'accueil : "dans ce cadre, l’accueil sans rendez-vous, même s’il ne peut être complètement supprimé, doit dorénavant être réduit au strict minimum" ajoute la direction. Et d'ajouter qu'il existe toujours des "espaces libre-service sur la quasi totalité des sites", pour "donner satisfaction aux demandes les plus récurrentes". Cela passe par les bornes multiservices et les ordinateurs et imprimantes en libre accès, afin d'obtenir son avis d'imposition et ses documents fiscaux, notamment pour ceux et celles qui n'ont pas accès à internet chez eux.

