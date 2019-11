Dans un contexte où le coût de la vie étudiante est en constante augmentation à chaque rentrée universitaire et après le cri d'alarme lancé par l'étudiant qui s'est immolé par le feu à Lyon la semaine dernière, l'épicerie solidaire du campus de Saint-Denis a inauguré ce jeudi 14 novembre 2019 un nouvel espace pour répondre aux difficultés financières rencontrées par les étudiants. De nombreux élus ont assisté à cette inauguration.

Depuis plusieurs années maintenant, l'épicerie a considérablement développé ses services pour mieux répondre aux besoins des étudiants de l'Université de La Réunion avec des tarifs sociaux et solidaires compris entre 0,10 cts et 4 euros. L'épicerie a élargi ses horaires jusqu'à 21h en soirée ainsi que le week-end pour mieux accompagner les étudiants en difficulté financière.

L'association est passée de 80 produits en 2014 à plus de 160 en 2019, avec désormais des fruits et légumes frais ou encore des produits laitiers. La structure accueille désormais pas moins de 400 étudiants par semaine.

Grâce à la mobilisation financière de l'Université de La Réunion, du Crous de La Réunion, de la Préfecture, des fondations EDF et Crédit Agricole Réunion-Mayotte, l'épicerie est désormais en mesure de proposer un nouveau service aux étudiants : le K'Art d'Heure Gourmand.

Il s'agit d'un espace de restauration, ouvert en soirée, le week-end et les jours fériés lorsque les restaurants universitaires du Crous de La Réunion sont fermés.

Ce nouvel espace sera également un site de prévention et de promotion de la santé par les pairs. Il s'agira d'organiser des actions de prévention santé sur des thématiques telles que le diabète, la santé nutritionnelle, les maladies sexuellement transmissibles ou encore les addictions. Il s'agira d'opérations de prévention non moralisatrices, conduites par des professionnels du milieu médical mais aussi par des étudiants formés à cet effet.

L'espace Solidarité Étudiante Réunion aura également vocation à être un lieu d'échange et de pratique artistique.

"Nous souhaitons pleinement que les jeunes artistes de l'Université de La Réunion puissent s'y produire afin de valoriser les talents de notre établissement et de créer de la cohésion sociale par ce biais" indique Alexandros Zakharatos, président de Solidarité Etudiante Réunion.

"Nous aurons particulièrement à coeur d'inviter régulièrement des artistes professionnels afin de faciliter la mise en réseau et d'offrir des opportunités d'insertion professionnelle aux artistes amateurs" précise-t-il.

Cet espace qui a vocation à créer de la cohésion sociale et à rompre l'isolement en favorisant les échanges culturels entre étudiants réunionnais et internationaux, a vocation à se développer encore dans les mois à venir avec un site dédié à la permaculture et un potager participatif.