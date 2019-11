Publié il y a 19 minutes / Actualisé il y a 19 minutes

Le 14 novembre 2019, en séance publique, le Sénat n'a pas adopté la troisième partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, relative aux recettes et à l'équilibre de la sécurité sociale pour l'exercice 2020 (articles 7 à 23), par 281 voix contre et 0 voix pour (consulter le scrutin public). En conséquence, la quatrième partie relative aux dépenses et à l'équilibre de la sécurité sociale pour l'exercice 2020 est considérée comme rejetée. (Photo d'illustration Sénat)

Le 14 novembre 2019, en séance publique, le Sénat n'a pas adopté la troisième partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, relative aux recettes et à l'équilibre de la sécurité sociale pour l'exercice 2020 (articles 7 à 23), par 281 voix contre et 0 voix pour (consulter le scrutin public). En conséquence, la quatrième partie relative aux dépenses et à l'équilibre de la sécurité sociale pour l'exercice 2020 est considérée comme rejetée. (Photo d'illustration Sénat)