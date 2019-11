Retrouvez l'agenda sportif de ce week-end des 15 et 17 novembre 2019. (photo rb/www.ipreunion.com)

Football: 7ème tour de la coupe de France

Deux équipes réunionnaises joueront, ce week-end, le 7ème tour de la coupe de France contre des clubs métropolitains. Samedi, la St Pierroise affrontera le Jura Sud Foot à Molinges en métropole à 16h00 (19h00 heure de La Réunion), puis dimanche la Sainte Marienne sera opposée à Versailles au stade de l'est à Saint-Denis à 15h30.

Basketball: Finales régionales du trophée coupe de France

Les finales régionales du trophée coupe de France auront lieu ce dimanche au gymnase Mandela de Saint-Pierre. À 14h30, la finale féminine opposera la Tamponnaise au Port. Puis à 17h00, la finale masculine opposera le BCD au COM.

Basketball: 8ème journée masculine

La 8ème journée de pré nationale masculine aura lieu en partie ce samedi à partir de 19h00:

• Saint-Pierre – AMML

• Tamponnaise – Etang Salé

Côté féminin, une rencontre en retard de la 6ème journée de D2 reste à jouer, ce vendredi à 20h00 entre la Tamponnaise2 et Saint-Paul.

Handball: 10ème journée de D1

La 10ème journée de 1ère division est programmée cette fin de semaine.

Côté masculin, on jouera vendredi à 21h15:

Cambuston – Lasours

HBCED – St Pierre

Saline – BDN

JS Panonnaise – Tampon

JSB – Joinville

Chateau Morange – Cressonnière (dimanche)

Côté féminin, on jouera samedi à partir de 19h00:

St Pierre – Tamponnaise

BDN – St Joseph

Ste Marie – St Denis

Port – St Louis

Piton St Leu – Chaudron

JSB - Cressonnière

BMX: 3ème manche qualificative

La 3ème manche qualificative de la coupe régionale de BMX aura lieu ce dimanche au Tampon sur la piste de la ZAC Paul Badre. La journée débutera à 8h30 avec les essais pour un début de compétition à 10h00. Les finales sont programmées à partir de 14h30.

Trail: Kalla Nescafé

Le CAPOSS organise la 14ème édition de la Kalla ce dimanche à la Possession sur un tracé de 20km et 1100m de dénivelé positif. 1000 coureurs sont attendus pour ce grand rendez-vous de course de montagne à 5h30 place festival. Ils emprunteront le sentier Kalla jusqu'au piton de sucre situé à Dos d'Ane pour resdescendre ensuite par le sentier de Bord jusqu'à la piste d'athlétisme de Ste Thérèse où sera jugée l'arrivée.

Trail: Course des Artichauts

L'ADH organise sa traditonnelle course des artichauts ce dimanche au Plate. Un parcours de 12,8km sera proposé sous forme de boucle entre la ravine de la veuve et la ravine du cap. Le départ sera donné à 7h00 du stade du Plate où sera également jugée l'arrivée.

Moto: Supermotard Engen Oasis du Port

Le Team 974 deux zéros organise le supermotard du Port ce dimanche sur un circuit occasionnel indoor et outdoor tracé pour l'occasion à la Halle des manifestations. Des pilotes extérieurs ont été invités spécialement pour l'évènement: Germain VINCENOT MARCHAL #11 (championnat de France), Maxime LACOUR #19 (championnat de France) et Pierre POLY #974 ( championnat de Suisse). Au programme ce dimanche en marge de la compétition : Drift auto et show de Stunt moto, démonstration de motos anciennes, village d’exposants et diverses animations, séances de dédicaces.

Moto: Trial indoor de Saint-Denis

Le Petit Stade de l'Est de Saint-Denis accueillera ce samedi soir une manche de championnat du monde X-Trial, organisée par le club Azotyzone.

Les 8 meilleurs pilotes mondiaux seront présents: Toni BOU, Aam RAGA, Jeroni FAJARDO, Jaime BUSTO, Benoit BINCAZ, Miquel GELABERT, Jorge CASALES et Kieran TOULY.

Divisée en 3 parties, la compétition se jouera en trois temps: un 1er tour (8 pilotes), un 2e tour (6 pilotes), puis la finale (2 pilotes). Ils seront évalués sur un parcours dénombrant 6 zones de difficultés impressionnantes et spectaculaires. Elles seront toutes visibles peu importe l’angle où le spectateur sera installé. C’est l’un des points fort justement d’une compétition " indoor ", le public a une vue d’ensemble, contrairement à d’autre évènements sportifs où l’on ne voit qu’une partie du parcours… Le show débutera à 20h30.

Triathlon: 3ème édition du Swimrun Réunion

Le TCSD et l'ORT organisent conjointement le Swimrun Réunion ce dimanche entre Boucan Canot et St Leu. Cette année trois courses seront au programme: la Kids, la Courte et la Longue. Le principe est simple: alterner des portions de course à pied et natation en duo!

Le départ sera donné à 7h00 depuis la plage de Boucan Canot pour le parcours Longue Distance et depuis la passe de l’Ermitage pour le parcours Courte Distance. Les duos de Swimrunners emprunteront ensuite un parcours alternant des sections de course à pied et des sections de natation qui les amèneront jusqu’à la plage de St Leu. Au total, les athlètes auront à parcourir 10 sections de Trail (24km au total) et 9 sections de natation (5.5km au total) soit environ 30 km de course en duo pour le swimrun Longue Distance. Il y a aura 6 sections de trail (12,5km ) et 5 sections de natation (2km) soit 14,5km de course en duo également pour le swimrun Courte Distance.

Pour l'occasion, des coureurs ont été invités avec parmi eux le duo David Hauss – Aurélien Raphael qui devrait logiquement mener la course.

Karaté: Coupe des Lioceaux

Le Club Kim Dao organise la coupe des lionceaux ce samedi au dojo régional de Champ Fleuri. Les catégories concernées sont les Mini Poussins (4/5 ans – nés après 2013), les Poussins, les Pupilles, les Benjamins et les Minimes (12/13 ans- 2006/2007). La pesée débutera à 12h30 pour tous les combattants.

Surf: Hawaiian Pro

L'avant dernier WQS 10000 de la saison débute cette fin de semaine à Hawaii sur le spot d'Haleiwa. Jorgann Couzinet et Maxime Huscenot y joueront leur qualification sur le World Tour 2020, car rien n'est fait pour l'un comme pour l'autre.

Pour le moment, Couzinet est virtuellement qualifié (7ème). Sauf que deux épreuves dotées de 10000 points sont encore à disputer, ce qui laisse encore beaucoup de points à distribuer. En 2017 et 2018, Couzinet avait laissé échapper sa qualification sur ces deux épreuves... Espérons que 2019 se déroule autrement. Il débutera directement au 3ème tour et devra rejoindre les quarts de finale pour s'assurer sa qualification avant l'ultime épreuve.

Pour Huscenot, 30ème du ranking, la qualification est encore possible. Le Réunionnais, pour marquer des points, devra remplacer une de ses 5 meilleures performances de la saison, ce qui ne devrait pas trop poser problème vu son résultats à Ballito en juillet (5ème). Huscenot pourrait donc faire un bond au classement s'il atteint les quarts. Mais il aura besoin de performer sur les deux épreuves restantes... Il entrera en compétition au second tour.

sp / www.ipreunion.com