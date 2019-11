Depuis plusieurs jours, la rumeur persiste, relayée massivement sur les réseaux sociaux : une personne contaminée aurait fait entrer le virus Ebola sur le territoire mahorais. Une rumeur formellement démentie par les autorités sanitaires et la préfecture mais difficile à enrayer, à Mayotte, la psychose s'installe.

Il a suffi d’un post pour que l’histoire enflamme les réseaux sociaux et que cette information non vérifiée et anxiogène devienne virale. Voici le message, regardez :

Plusieurs groupes influents sur les réseaux ont partagé l’information, depuis, certains l’ont supprimée de leur page mais entre temps, le post a été partagé, repartagé et souvent amplifié "le porteur du virus, un migrant africain, a passé plusieurs semaines voire plusieurs mois aux Comores avant de rejoindre les côtes mahoraises dans un kwassa" pouvait-on lire sur un média comorien.

Selon notre confrère Samuel Boscher de France Mayotte Matin, il s’agirait d’une grosse intox, un fake news avec en toile de fond, la crise migratoire à laquelle fait face l’île aux parfums "à Mayotte, des ressortissants de la zone des Grands lacs arrivent chaque jour en kwassa-kwassa. L’origine de la rumeur serait l’arrivée d’un homme avec des tâches particulières sur la peau et une forte fièvre, la psychose a alors commencé.

L’Agence régionale de santé a formellement démenti, regardez :

Une information confirmée par Samuel Boscher " nous avons aussi été en contact avec les services de la préfecture, ils sont sur la même longueur d’onde que l’ARS, il n’y a aucune inquiétude à avoir sur le sujet. Ce genre de 'légende urbaine' revient régulièrement, malheureusement."

En conclusion, il s’agit là d’un fausse information avec en filigrane la crise migratoire qui s’enlise sur l’île.

