BONJOUR - A la une de ce samedi matin 16 novembre 2019 :



- Et si le rougail saucisse bénéficiait d'une reconnaissance européenne ?

- La semaine européenne de la réduction des déchets démarre ce samedi

- Convention tattoo : ça va piquer ce week-end à la Cité des Arts

- Les huit meilleurs pilotes du monde réunis au Stade de l'Est

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Du vent et de la pluie

Et si le rougail saucisse bénéficiait d'une reconnaissance européenne ?

Halte au massacre du rougail saucisse péi ! C'est le cheval de bataille de Sabine Dijoux, cuisinière de renom et auteure du livre "la cuisine de Sabine", qui souhaite porter ce combat au niveau continental, en demandant l'obtention d'un label européen de type Indication Géographique Protégée (IGP) ou Spécialité Traditionnelle Garantie (STG). Cela, afin de protéger le savoir-faire du terroir réunionnais. La Saint-Andréenne compte saisir le Département et la Chambre d'agriculture afin d'avoir leur soutien dans cette bataille administrative.

Convention tattoo : ça va piquer ce week-end à la Cité des Arts

Après deux premières éditions en 2011 et 2012, une nouvelle Convention Tattoo voit le jour à La Réunion en 2019. Un week-end entier dédié à l'art du tatouage, qui commence ce samedi 16 novembre à 10h pour se terminer le lendemain en fin de journée. A la quarantaine de tatoueurs présents s'ajoutent des animations, une exposition et des spectacles notamment un grand concert le samedi soir. Les tatoueurs réaliseront à la fois des tatouages réservés au préalable par les clients dans la matinée, et des "flashs", c'est-à-dire des tatouages déjà préparés et proposés aux visiteurs, dans l'après-midi. Selon les organisateurs, les réservations pour les deux matinées vont bon train, et tous les tatoueurs ont au moins une pièce de prévue sur chaque demi-journée.

La semaine européenne de la réduction des déchets démarre ce samedi

A partir de ce samedi 16 novembre 2019, et jusqu'au samedi 23, la semaine européenne de la réduction des déchets (SERD) s'installe à La Réunion. Le but ? Sensibiliser la population au gaspillage alimentaire et aux achats malins, organiser des ateliers participatifs et proposer des visites de centre de tri au grand public.

Les huit meilleurs pilotes du monde réunis au Stade de l'Est

Le Club Azotyzone Trial accueillera les 8 meilleurs pilotes au monde de Moto trial lors de la première manche du championnat du monde de Xtrial, ce samedi 16 novembre 2019 au petit stade de l'est (stade Jean Ivoula). Toni Bou, numéro 1 incontesté du Xtrial qui cumule 13 titres consécutifs dans cette discipline, sera présent sur l'île et viendra défendre son titre une nouvelle fois lors de l'ouverture du championnat.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Du vent et de la pluie

Le vent sera encore bien présent en ce début de week-end. Matante Rosina en perdrait presque son chapeau ! Dans les régions du Port et de la Pointe de la Table on attend des rafales de 70 km/h. Et côté mer, à part le lagon ce sera bien agité alors prudence... Attendez-vous aussi à quelques averses dans l'Est, notamment à Takamaka et au volcan.