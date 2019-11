Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 10 heures

Après deux premières éditions en 2011 et 2012, une nouvelle Convention Tattoo voit le jour à La Réunion en 2019. Un week-end entier dédié à l'art du tatouage, qui commence ce samedi 16 novembre à 10h pour se terminer le lendemain en fin de journée. A la quarantaine de tatoueurs présents s'ajoutent des animations, une exposition et des spectacles notamment un grand concert le samedi soir. Les tatoueurs réaliseront à la fois des tatouages réservés au préalable par les clients dans la matinée, et des "flashs", c'est-à-dire des tatouages déjà préparés et proposés aux visiteurs, dans l'après-midi. Selon les organisateurs, les réservations pour les deux matinées vont bon train, et tous les tatoueurs ont au moins une pièce de prévue sur chaque demi-journée.

