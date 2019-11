Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 7 heures

L'émission Vavangé et l'association Kazkabar relancent la dictée en créole. "On l'appelle Lankerbray" précisent les organisateurs de l'événement. Ce samedi 16 novembre, à 14 heures, la dictée en créole aura lieu au Kazkabar Saint-Paul. Graphies utilisées : Lékritir 77 ou graphie 83 (kwz). Ouvert à tout public. Les participants pourront s'exprimer en écriture manuscrite, sur votre clavier d'ordinateur et en braille. (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

L'émission Vavangé et l'association Kazkabar relancent la dictée en créole. "On l'appelle Lankerbray" précisent les organisateurs de l'événement. Ce samedi 16 novembre, à 14 heures, la dictée en créole aura lieu au Kazkabar Saint-Paul. Graphies utilisées : Lékritir 77 ou graphie 83 (kwz). Ouvert à tout public. Les participants pourront s'exprimer en écriture manuscrite, sur votre clavier d'ordinateur et en braille. (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)