L'Ensemble Instrumental de Bourbon, orchestre symphonique constitué principalement de musiciens amateurs dirigé par Michel Amadieu, propose une nouvelle série de concerts les 16, 17 et 20 novembre. Un premier concert a été donné ce vendredi 15 novembre. Après la Belle Hélène d'Offenbach et son hommage à Claude Debussy, l'orchestre présente un programme "Musiques du 19ème siècle en France et en Allemagne" mêlant le violon et l'opéra-comique. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'Ensemble instrumental de Bourbon. (Photo d'illustration)

