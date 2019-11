Les samedi 16 et dimanche 17 novembre de 9h30 à 17h30, La Réunion lontan s'installe au Musée Stella Matutina. L'occasion pour petits et grands de découvrir ou redécouvrir quelques aspects de la culture de La Réunion d'antan. (Photo d'illustration jardins du musée Stella Matutina rb/www.ipreunion.com)

Au programme dans le musée et ses jardins : des expositions et des animations pour redécouvrir La Réunion dan tan lontan - musiques, danses, conférences, ateliers, dégustations, projections… et pour les plus jeunes : balades en charrette-boeufs, ferme pédagogique et jeux lontan.

En clôture de ce week-end exceptionnel : un grand concert avec Gaby Laï-Kune, Jean-Pierre Boyer et Max Lauret dimanche 17 novembre à 16h.

Tarifs et programme complet à retrouver sur www.museesreunion.re