Publié il y a 14 minutes / Actualisé il y a 16 heures

Le vent sera encore bien présent en ce début de week-end. Matante Rosina en perdrait presque son chapeau ! Dans les régions du Port et de la Pointe de la Table on attend des rafales de 70 km/h. Et côté mer, à part le lagon ce sera bien agité alors prudence... Attendez-vous aussi à quelques averses dans l'Est, notamment à Takamaka et au volcan. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le vent sera encore bien présent en ce début de week-end. Matante Rosina en perdrait presque son chapeau ! Dans les régions du Port et de la Pointe de la Table on attend des rafales de 70 km/h. Et côté mer, à part le lagon ce sera bien agité alors prudence... Attendez-vous aussi à quelques averses dans l'Est, notamment à Takamaka et au volcan. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)