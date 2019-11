L'Etablissement Français du Sang La Réunion - Océan Indien informe le public des collectes mobiles de sang organisées du samedi 16 au samedi 23 novembre 2019. Retrouvez tous les lieux prévus ci-dessous. Une collecte spéciale "Mon Sang pour les autres" est aussi organisée en partenariat avec les Rotary Clubs de Saint-Denis et de Saint-André ce samedi 16 novembre de 9h à 15h à la salle des fêtes de Cambuston. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Samedi 16 novembre 2019

SALLE CAMBUSTON, ST ANDRE de 9h00 à 15h00

L’Etablissement Français du Sang (EFS) et les Rotary Clubs de Saint-Denis et Saint-André organisent ce samedi 16 novembre 2019 la collecte "Mon Sang pour les autres" à la Salle des fêtes de Cambuston (Saint-André) de 9h00 à 15h00. Ces collectes organisées par le Rotary Club et l’Etablissement Français du Sang contribuent à répondre aux besoins des malades et à recruter de nouveaux donneurs.

L’EFS rappelle que les réserves de sang ont été fortement impactées par les épidémies saisonnières et les jours fériés. Les réserves en produits sanguins étant très fragiles en ce mois de novembre, la mobilisation dans les tous prochains jours est essentielle. Objectif : prélever 100 poches de sang pour les malades. 120 dons de sang sont nécessaires chaque jour pour répondre aux besoins des patients. Un don de sang ne prend que 45 minutes, dont seulement une dizaine de minutes pour le prélèvement.

Lundi 18 novembre 2019

- SALLE POLYVALENTE, MAIRIE ST DENIS de 8h30 à 12h30

- CURE IMMACULEE CONCEPTION, LES AVIRONS de 8h00 à 12h30

Mardi 19 novembre 2019

- LYCEE ST PAUL IV, ST PAUL de 8h30 à 12h30

- MAIRIE, ST JOSEPH de 8h00 à 12h00

Mercredi 20 novembre 2019

- CHOR (Centre Hospitalier Ouest Reunion), ST PAUL de 10h00 à 14h00

Vendredi 22 novembre 2019

- PLACE CHEMINOTS, LE PORT de 9h30 à 16h00

- LYCEE BOIS D'OLIVES, ST PIERRE de 8h00 à 12h00

Samedi 23 novembre 2019

- PLACE CHEMINOTS, LE PORT de 9h30 à 16h00