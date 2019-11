Publié il y a 57 minutes / Actualisé il y a 57 minutes

A partir de ce samedi 16 novembre 2019, et jusqu'au samedi 23, la semaine européenne de la réduction des déchets (SERD) s'installe à La Réunion. Le but ? Sensibiliser la population au gaspillage alimentaire et aux achats malins, organiser des ateliers participatifs et proposer des visites de centre de tri au grand public.

A partir de ce samedi 16 novembre 2019, et jusqu'au samedi 23, la semaine européenne de la réduction des déchets (SERD) s'installe à La Réunion. Le but ? Sensibiliser la population au gaspillage alimentaire et aux achats malins, organiser des ateliers participatifs et proposer des visites de centre de tri au grand public.