La littérature jeunesse de l'île de la Réunion est au coeur de la programmation de la 35ème édition du Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis, en métropole. Une culture multiple, au regard ouvert coloré et universel à explorer sur le stand de la Réunion des Livres. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Parmi les auteurs réunionnais représentés :

- Julie Bernard, illustratrice, Z’oiseaux rares, texte Fabienne Jonca, Zébulo Editions

- Lalou, autrice, Pieds de bois, Zébulo Editions

- David d’Eurveilher, dessinateur, L’Autre côté la mer, texte de Gilles Gauvin et Jean-Marc Pécontal, Epsilon Editions

- Marie Danielle Merca, autrice et éditrice de La Plume et le Parchemin, Carter Brims – La bataille des dragons, tome III, illustrations Ayaluna

- Et aussi Solen Coeffic, autrice- illustratrice ; Fabienne Jonca, autrice ; Jace, graffeur ; Modeste Madoré, auteur- illustrateur

Parmi les éditeurs réunionnais représentés :

- Austral Editions documentaire jeunesse, contes écologiques

- Coccinelle Editions albums

- Comics Trip Editions bandes dessinées humour

- Des bulles dans l’océan bandes dessinées

- Epsilon Editions album, bandes dessinées

- La Plume et le Parchemin romans fantasy et albums/ en présence de l’éditrice- autrice Marie Danielle Merca

- Océan Editions albums

- Zébulo Editions albums, romans/ en présence de l’éditeur Bruno Gaba