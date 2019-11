L'Aikido club de Saint-Pierre organise du 20 au 30 novembre à La Réunion le premier meeting de l'Océan indien. Il s'agit d'une série de cours dispensé par deux experts reconnus mondialement, dont une femme japonaise 1ere titulaire au monde du 7e dan. Des aikidokas de la zone OI sont attendus : Maurice, Seychelles, Madagascar, Afrique du Sud et bien sûr Réunion. (Photo d'illustration)

Pour marquer l’importance de ce meeting, deux invités de marque seront présents : le président de la Fédération française d’Aïkido (+ 30 000 licenciés en France) et le vice-président de la Fédération d’Afrique du Sud.

Les deux experts animeront des cours ouverts à toutes et à tous :

- Mutusuko MINEGISHI Sensei (7e dan) : première femme au monde à avoir eu cette haute distinction de grade. Elle a grandement contribué à développer l’Aikido dans les pays de l’Est et de la Russie et est présidente d’honneur de la fédération Sud Africaine.

- Philippe GOUTTARD (7e dan) : expert français mondialement reconnu

Ils sont tous deux diplômés de l’Aikikai de Tokyo (maison mère de l’Aikido mondial).

Qu’est-ce que l’Aïkido ?

L’Aïkido, art martial japonais crée par Morihei UESHIBA à la fin des années 40 est basé sur des mouvements circulaires destinés à projeter et à contrôler l’attaquant sans dommage.

A partir d’une attaque l’Aïkido banalise l’attaque et conduit le pratiquant vers une réponse adaptée : ne pas fuir, faire face à l’attaquant avant de se déplacer et d’esquiver.

Les techniques d’Aïkido s’appuient sur la souplesse et l’utilisation de l’énergie de l’attaquant plutôt que sur la force physique. Les pratiquants développent un ensemble de principes et d’attitudes visant à résoudre les conflits de manière calme et mesurée.