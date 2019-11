Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 24 minutes

C'est la conjointe de l'apnéiste, qui, ne voyant pas son compagnon revenir, a donné l'alerte ce dimanche 17 novembre 2019 aux alentours de 17h. L'homme de 29 ans n'était pas rentré de sa sortie en mer. Le Cross (Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage) a aussitôt déclenché le dispositif de recherche et de secours au sud de Saint-Leu. Un hélicoptère de la Section aérienne de gendarmerie, la brigade nautique de Saint-Leu et une patrouille terreste du Sdis ont été mobilisés. Vers 18h15, le corps sans vie du pêcheur a été retrouvé à une vingtaine de mètres de profondeur à l'aplomb de la bouée et a été hissé par les plongeurs du Sdis. Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances du drame. (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

