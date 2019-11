Publié il y a 46 minutes / Actualisé il y a 15 minutes

Ce dimanche 17 novembre 2019, l'US Sainte-Marienne affronte le FC Versailles dans le cadre du 7ème tour de la Coupe de France. La rencontre a lieu au stade Jean Ivoula à Saint-Denis, ce qui joue en faveur des Sainte-Mariens. Les gradins sont bien garnis, des supporters totalement acquis à la cause des joueurs péi. La rencontre est haletante, le FC Versailles est réputé pour être une équipe solide et coriace, très technique. Mais en face, les Sainte-Mariens comptent bien saisir leur chance d'aller plus loin dans la compétition.

