Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 9 heures

Ce dimanche 17 novembre 2019, les Gilets jaunes péi célèbrent le premier anniversaire d'un mouvement citoyen inédit. Durant quinze jours, La Réunion a été paralysée par des barrages sur les axes routiers de l'île mais le mouvement ne se résume pas à cela. Derrière ces blocages, il y a ces femmes et ces hommes descendus crier dans la rue leur mal-être, leur ras-le-bol, leur défiance face à la classe politique et leurs revendications. Il y a un an jour pour jour, La Réunion est sortie de sa torpeur. Ces visages, ces émotions, ces rencontres, ces lieux, ces tranches de vie militante ont été captés par le photographe d'Imaz Press Réunion. Retrouvez les instantanés de ce mois de novembre 2018 en images.

