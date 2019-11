Du 20 au 24 novembre, Renée Fages et Corine Tellier interpréteront "Confidences", une pièce contemporaine adaptée d'Histoires d'hommes et chroniques de Xavier Durringer. Rendez-vous à la Petite Bulle à Saint-Gilles, un lieu magique, sous les étoiles et tout à fait propice... aux confidences. Les bénéfices seront reversés à La Ribambelle, association qui accueille et soigne à La Réunion des enfants malgaches souffrants de malformations cardiaques.

Confidences n’est pas une pièce de théâtre, ce sont des fragments de vie que ces deux femmes racontent avec tendresse, sensualité, érotisme parfois, humour et mélancolie ; elles vivent, chantent, échangent, se dévoilent sous le joug de leurs émotions. Confidences est un recueil de monologues, de dialogues... des histoires qui parlent des femmes, des hommes, de nous tous.

Corine et Renée ont exploré, épluché durant plus d’un an les recueils de Xavier Durringer. Dans la pièce qui en est ressortie, elles présentent avec force et émotion des femmes perdues, amoureuses, sensibles... qui ont besoin de dire, de raconter leur vie, toute leur vie : "ces textes qui n’avaient pas de noms de personnages, c’est aussi ce qui nous a séduit" expliquent-elles.

L’auteur leur répond en écho "ils sont un peu comme des riffs d’une partition musicale, des états, des attitudes, des émotions. Chacun peut se les approprier, c’est là une forme brute pour que chacun puisse mettre son univers dessus".

Xavier Durringer est auteur, metteur en scène et réalisateur. Il écrit dans une langue orale, physique, instinctive, qui colle au corps et à l’époque. Il aime les monologues et courts dialogues, chroniques de personnages en marge (jeunes, chômeurs, immigrés), histoires d’amour compliquées ou portraits de femmes et d’hommes dans leur fragilité...

La publication de ses textes dramatiques aux éditions Théâtrales dès 1994 permet de très nombreuses créations dans toute la France. À l’étranger, ses pièces rencontrent aussi un large écho ; elles sont traduites et jouées dans plus de trente pays, et sont programmées dans les théâtres les plus prestigieux (la MaMa à New York, le Deutsches Theater et le Maxim Gorki Theater à Berlin...).

Un duo créatif et énergique

Après 10 années d’expériences théâtrales et d’apprentissages, Renée Fages anime depuis 2018 "Les herbes Folles", un atelier théâtre de verdure à Saint-Gilles-les Bains. Corine Tellier, après avoir suivi une formation à la comédie musicale dans la capitale a travaillé sous la direction de Yves Carlevaris et de Victor Haïm. A La Réunion, elle a joué aux côtés de Hubert Hess et Jacqueline Farreyrol. Toutes deux mènent des vies de femmes, mères et entrepreneuses accomplies mais, aujourd’hui, c’est avec leur premier amour qu’elles renouent : Le Théâtre.

C’est La Petite Bulle qui les accueillera à Saint-Gilles-les Bains dans son écrin de verdure, sous les étoiles du 20 au 24 novembre. L'ensemble des bénéfices de ces 4 représentations sera reversé au profit de La Ribambelle, association qui accueille et soigne à La Réunion des enfants malgaches souffrants de malformations cardiaques.

Cette aventure théâtrale devrait se poursuivre dans les théâtres de l’île.

INFOS PRATIQUES

Dates : les 20, 21 et 22 novembre à 19H30 et 24 novembre à 19H

Lieu : La Petite Bulle – Route du Théâtre, Saint-Gilles-les Bains (Accès par le parking de la jardinerie du Théâtre)

Prix : 15 euros. Réservations via la page Facebook, " Les herbes folles " ou en cliquant sur le lien.