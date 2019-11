Publié il y a 19 minutes / Actualisé il y a 16 minutes

Ce dimanche 17 novembre, le Swimrun Réunion était de retour pour une troisième édition. La course longue a été remportée par David Hauss et son coéquipier Aurélien Raphaël, le duo de triathlètes était favori de la compétition. La course longue distance, c'était une succession de 10 sections de trail (24 km) et 9 portions de natation (5,5 km) entre Boucan Canot et la plage de Saint-Leu, soit un total d'environ 30 kilomètres. Trois éditions, trois participations pour David Hauss, la première pour Aurélien Raphaël, le duo de Swimrunners a fait sensation. (photos rb/www.ipreunion.com)

